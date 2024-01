Les premiers mots de Mbaye Leye à la tête du RFC Seraing : "Un plaisir d'avoir la même vision que le directeur sportif"

Mbaye Leye est le nouvel entraîneur du RFC Seraing, avec le seul et unique but de le maintenir en Challenger Pro League. Le Sénégalais a livré ses premières impressions, ce mardi.

Après la déroute subie contre les Francs-Borains, Grégory Proment a démissionné de ses fonctions d'entraîneur principal du RFC Seraing, avant-dernier en Challenger Pro League.

Chez les Métallos, c'était donc la course, ces derniers jours, pour trouver un entraîneur capable de relever un noyau qui semble avoir rendu les armes et qui n'a plus gagné depuis... le 28 octobre, contre le Club NXT.

L'information vous a été révélée ce week-end, c'est Mbaye Leye qui débarque au Pairay, après deux passages difficiles au Standard et à Zulte-Waregem. Présenté ce mardi à la presse, l'ancien buteur de 41 ans a livré ses premières impressions.

Les premiers mots de Mbaye Leye au RFC Seraing

"Je suis très heureux d'être ici. Les contacts remontent au départ de Grégory Proment. Le directeur sportif, Mario Mendoza, a directement appelé mon agent. Cela montre du respect" a déclaré Mbaye Leye, selon les propos relayés par nos confrères de la Dernière Heure.

"Tout le monde ici connaît ma manière de procéder et ce que j'aime. Je n'ai absolument pas hésité à accepter la proposition, leur approche était très positive. Je sais qu'il y a un travail à faire à deux ici. Pour un entraîneur, c'est un plaisir d'avoir la même vision que le directeur sportif."

Mbaye Leye sera pour la première fois sur le banc du RFC Seraing ce samedi 27 janvier (18h15), pour affronter le Lierse.