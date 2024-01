Le Standard sans Alzate, Kanga et Kawabe contre le Cercle ? "J'aurai besoin de joueurs à 110%" affirme Ivan Leko

Après sa défaite impardonnable contre Courtrai, vendredi, le Standard est plus que jamais dans l'obligation de prendre des points. Cela passera par un résultat positif au Cercle, vendredi. Ivan Leko a préfacé cette rencontre en conférence de presse.

Si le Standard avait encore un infime espoir de pouvoir regarder devant lui en s'imposant contre Courtrai, celui-ci est définitivement éteint. Désormais, les Rouches devront surveiller la zone rouge... et éviter de tomber dedans.

Ce vendredi soir (20h45), les joueurs d'Ivan Leko se déplacent sur la pelouse du Cercle de Bruges, 7e du championnat. Pour cette rencontre, l'entraîneur du Standard sera privé de Cihan Canak, blessé au genou, alors que plusieurs joueurs demeurent incertains.

"Ce n'est pas de chance pour Canak. Il ne jouera pas vendredi, on verra pour la suite. Alzate est de retour et s'est entraîné, on verra combien de temps il peut jouer. Hayao est de retour, mais il ne s'entraîne pas encore pleinement. Pour Kanga et ces autres joueurs, la situation sera évaluée après l'entraînement de demain."

Quant à sa première recrue, Souleyman Doumbia, le Croate ne peut pas encore se prononcer. "Il n'a fait qu'un entraînement avec nous. Nous devons d'abord le laisser s'adapter, comprendre notre manière de jouer et se mettre à niveau physiquement" répond Ivan Leko. L'Ivoirien devrait être dans le groupe, mais il y a peu de chances qu'il fasse partie du onze de base.

© photonews

L'entraîneur croate ne veut pas tout jeter de la défaite contre le dernier. "Il y a deux façons de voir les choses. Premièrement, nous avons perdu contre la lanterne rouge et nous voudrions tout changer. Mais nous avons dominé le match, nous aurions pu inscrire plusieurs buts, nous avons eu les meilleures occasions, dans une position haute. Il faut répéter ce genre de performances et cela va changer."

Cependant, le T1 du Standard sait à quel point ce déplacement au Cercle sera difficile. "C'est bizarre de s'y déplacer, avec le Standard, dans la peau de l'outsider. Mais c'est une excellente équipe, et presque tous les membres des Play-Offs 1 ont été dominés contre eux. Ils sont très agressifs, mettent beaucoup d'intensité, et cela se voit dans les performances et les chiffres. Ils ont beaucoup de points, mais ils en mériteraient encore plus."

"On doit se battre pour prendre un résultat. Avoir la même intensité, la même grinta qu'eux, puis jouer sur nos qualités pour faire la différence. Encore plus spécialement dans ce match, j'aurai besoin que mes joueurs soient à 100, 110%" a conclu Ivan Leko, qui confirme à demi-mot que les joueurs incertains ont peu de chances de faire partie du 11 de base, vendredi.