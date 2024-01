Le RWDM poursuit son mercato animé et veut désormais piocher en Challenger Pro League

Le promu compte déjà six arrivées dans ce mercato hivernal, et ne compte pas s'arrêter là. Le RWDM jeté son dévolu sur Mohamed Berte, buteur du KV Ostende.

Sujette aux tensions des supporters, la direction du RWDM fait le maximum pour offrir à Claudio Caçapa l'effectif nécessaire afin d'assurer le maintien du club en Jupiler Pro League.

Depuis le premier janvier, six joueurs sont déjà venus renforcer les rangs du promu, dont cinq issus de clubs de la galaxie John Textor (Botafogo, Crystal Palace, Lyon).

Jeune défenseur central de Sochaux (19 ans), Christ Makosso était le premier renfort "hors Eagle" de l'hiver au stade Edmond Machtens, mais il pourrait bientôt être rejoint par un joueur de Challenger Pro League.

Le RWDM veut se renforcer en Challenger Pro League

Selon les informations du Nieuwsblad, le RWDM aurait jeté son dévolu sur l'attaquant du KV Ostende, Mohamed Berte. Auteur de six buts et six passes décisives cette saison, celui qui a commencé sa carrière au Léopold Uccle avant de faire une majeure partie de ses classes à la Côte pourrait rapport quelques fonds au KVO, pouvant légèrement aider le club à se sortir de ses soucis financiers.

Le média du nord du pays ajoute qu'un homme pourrait être déterminant dans les négociations : Gauthier Ganaye, ancien CEO d'Ostende, désormais en poste au RWDM. Sur Transfermarkt, le prix de Mohamed Berte est estimé à 400.000€.