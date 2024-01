Deux joueurs d'Anderlecht ne feront finalement pas leurs valises

Anderlecht va encore bouger durant les prochains jours vu la fin du mercato. Mais deux joueurs ne devraient pas bouger du Lotto Park.

Les clubs belges entrent dans la dernière ligne droite du mercato et Anderlecht fait partie de ceux qui tenteront encore quelques coups d'ici la clôture des transferts.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment Federico Gattoni qui serait très proche de rejoindre le Sporting. La Dernière Heure nous apprend ce dimanche qu'un prêt sans option d'achat serait sur la table.

Plus surprenant par contre, du côté des départs, deux joueurs pourraient finalement rester jusqu'en fin de saison. Toujours selon la même source, Benito Raman et Alexis Flips devraient bel et bien rester jusqu'en juin. Le premier n'a plus que six mois de contrat et le second pourrait bientôt recevoir sa chance.