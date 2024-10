Officiel : une prolongation de contrat à l'Union Saint-Gilloise

Même si se faire une place de titulaire en défense centrale reste compliqué lorsque tout le monde est fit, Ross Sykes est un élément important à l'Union Saint-Gilloise. La saison dernière, il a profité des défections des uns et des autres pour commencer 14 matchs en phase classique et 5 en Playoffs.

Son jeu de tête est précieux : outre ses duels défensifs, cela lui a également permis d'inscrire quatre buts lors du dernier exercice. Cette saison, c'est un peu plus compliqué : Sykes était blessé au pied jusqu'il y a un mois et n'est pas sorti du banc lors des quatre derniers matchs.

Malgré cela, l'Union lui confirme son soutien, sous la forme d'une prolongation jusqu'en 2027, avec une année supplémentaire à la clé.

"J'aime tout au club : de mes coéquipiers aux supporters en passant par le staff. Quand l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas hésité. C'est une grande famille, j'ai adoré mes deux premières saisons ici, j'ai hâte de vivre la suite" déclare-t-il.

L'Union Saint-Gilloise était aller le chercher en League One, à Accrington Stanley, déboursant à peine 280 000 euros.

🗞We have some good news to start the day...



...Ross Sykes is extending his contract at Union until 2027! 🤩👌