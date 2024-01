La Gantoise va devancer Anderlecht et le Club de Bruges pour s'offrir le remplaçant de Malick Fofana

Sonko, qui compte 14 buts et 8 passes décisives avec le club suédois du BK Hacken, va donc signer en Belgique. Cité à Anderlecht puis au Club de Bruges, le jeune joueur récemment sélectionné avec la Suède va signer à La Gantoise.

Selon les informations du journaliste italien Lucas Bendoni, La Gantoise et Hacken se sont mis d'accord pour un transfert estimé à 8 millions d'euros. Il va signer un contrat courant jusqu'en 2029.

Sonko arrive à La Gantoise pour pallier le départ de Malick Fofana, parti cet hiver vers l'Olympique lyonnais pour 17 millions d'euros (25 millions en comptant les bonus).

