Anderlecht avait une piste surprenante en attaque

Anderlecht s'est renforcé au poste de gardien et en défense centrale. Ainsi, les Bruxellois ont recruté aux deux postes prioritaires detérminés par la direction sportive de Jesper Fredberg.

Pourtant, Anderlecht s'est également penché sur le cas d'un ailier (gauche), suite à l'absence prolongée de Francis Amuzu. Selon les informations de Fabrizio Romano, Anderlecht aurait ainsi eu des vues sur Loizos Loizou.

Loizou est un ailier polyvalent, capable de jouer sur les deux côtés du terrain mais également au poste de milieu offensif. Il est international avec Chypre (27 sélections, 1 but).

Finalement, Loizou a signé ce mardi à Heerenveen. Son précédent club, l'Omonia Nicosie, a décidé de le prêter pour le reste de la saison. Anderlecht devrait donner plus de responsabilités à Nilson Angulo en seconde partie de saison.

🔵🇳🇱 Loizos Loizou joins Heerenveen from Nicosia on loan until the end of the season, confirmed.



Heerenveen option selected ahead of Anderlecht, Plymouth, West Brom and clubs in Italy. https://t.co/RrBYKolehJ pic.twitter.com/B3xs2xOg5c