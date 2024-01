Gagner moche ? Peu importe : "On s'en fichait du football aujourd'hui"

Jules Van Cleemput a été très solide ce mercredi face à l'AS Eupen, et a même failli marquer. Le défenseur des Zèbres sait bien sûr que tout n'était pas parfait mais que l'important était ailleurs.

Jules Van Cleemput n'y allait pas par quatre chemins après la victoire contre Eupen : "C'était un match à 6 points aujourd'hui, face à un adversaire dans la même situation que nous. Il n'y avait pas de stress mais la volonté de montrer que ce groupe avait toujours envie", explique le défenseur carolo. "On a montré qu'on avait encore cette mentalité de guerriers et qu'on voulait sortir de cette spirale".

Le plus important sera de ne pas retomber dans ses travers désormais, car Courtrai arrive très vite. "Ce sera encore un match à 6 points. Il ne faut pas regarder les matchs contre l'Antwerp et Bruges, qui sont au-dessus. Ce sont plutôt ces matchs comme aujourd'hui et samedi qu'il faut gagner", résume Van Cleemput. "Le beau foot, on s'en fiche un peu dans ces situations, on a fait ce qu'on avait à faire. Les critiques, je ne m'en préoccupe pas non plus, j'essaie de mouiller le maillot".

Et mouiller le maillot, Van Cleemput l'a fait en enchaînant un 4e match d'affilée, lui qui a manqué les 17 premières journées de championnat pour une blessure au genou. "Ca me fait du bien, je n'avais pas encore eu l'occasion d'enchaîner les rencontres comme ça. Peu importe que ce soit dans une défense à 4 ou à 3", assure-t-il.