OHL retourne Genk et se donne de l'air en bas de tableau

Scénario fou en fin de matche entre Genk et OHL, qui se rencontraient à l'occasion de la 23e journée de JPL.

Les deux formations restaient sur deux nuls consécutifs en JPL, mais la situation est plus urgente pour les Louvanistes qui sont avant-derniers et ont un besoin urgent de points.

Sans buts, la première période était plutôt timide et il fallait attendre la moitié de la mi-temps pour voir une occasion nette de Genk avec une tête de Tolu à bout portant.

Après le repos heureusement, le match était bien plus animé et les Limbourgeois ouvraient le score grâce à un auto-but de Federico Ricca (54e), mis en difficultés par Tolu.

Mais OHL se battait et poussait pour répondre à ce but. Maziz tirait sur le poteau après l'heure de jeu avant que l'égalisation n'arrive à dix minutes de la fin : les Louvanistes bénéficiaient d'un penalty transformé par Siebe Schrijvers (80e), suite à une faute de Galarza sur Maziz.

OHL ne s'arrêtait pas en si bon chemin et les visiteurs finissaient par lâcher dans le temps additionnel. Pletinckx plantait le 2-1 et scellait une victoire précieuse pour OHL dans sa course contre la relégation revenant à hauteur du RWDM.