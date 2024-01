Un Lotto Park à nouveau comble : Anderlecht annonce que trois rencontres seront à guichets fermés

Le RSC Anderlecht bat des records d'affluence cette saison. Alors que la phase classique et la course vers les Play-offs 1 va battre son plein, le club vient d'annoncer que trois nouvelles rencontres sont sold out.

Anderlecht multiplie les rencontres sold out cette saison. Ce mercredi, le club a annoncé que la vente était clôturée pour trois rencontres. Ainsi, les rencontres face à La Gantoise (4 février), Saint-Trond (18 février) et Eupen (3 mars) se joueront à guichets fermés. En outre, le club bruxellois a expliqué qu'il restait quelques tickets disponibles pour le match face à Courtrai, le 17 mars. Si cette rencontre venait également à être sold out, le RSCA jouerait tous ses matchs à domicile à guichets fermés d'ici la fin de la phase classique du championnat. Alles vol. 🟣⚪️ pic.twitter.com/t6d07TW1xR — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 31, 2024





