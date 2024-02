Bonne nouvelle pour Anderlecht ? Un excédentaire se serait enfin trouvé une porte de sortie !

Une solution semble finalement se dessiner pour Benito Raman. L'attaquant semblait rester cet hiver à Anderlecht, mais OHL pourrait désormais lui offrir une porte de sortie.

Benito Raman n'était pas réllement motivé à l'idée de quitter les Mauve et Blanc, mais ces derniers lui ont clairement fait comprendre qu'ils ne compteront plus sur lui. D'ailleurs, Brian Riemer a sélectionné le jeune Monticelli à sa place. Un signal clair.

Raman cherchait un nouveau défi en Belgique, et OHLpourrait bien lui offrir cette opportunité. L'équipe aspire à se distancer au plus vite de la zone de relégation, et pour atteindre cet objectif, elle recherche un joueur d'expérience, capable de marquer des buts et animé d'une mentalité exemplaire. Raman correspond parfaitement à ce profil. Selon la Dernière Heure, OHL s'intéresse fortement à l'attaquant du RSCA.

Un prêt avec d'option d'achat serait une bonne opportunité pour Raman, d'autant plus qu'il ne lui reste que six mois de contrat avec Anderlecht. Il est probable que le contrat de prêt inclurait la prise en charge partielle ou totale de son salaire par OHL.Affaire à suivre de très près !