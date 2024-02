Coup de théâtre à Anderlecht : Benito Raman refuse Louvain pour une destination suprenante

Le transfert de Benito Raman à OHL était quasiment conclu. Mais il a finalement choisi la Turquie.

Tout semblait en ordre pour le prêt de Benito Raman à OHL : le staff médical avait donné son accord, le profil du joueur correspondait parfaitement au style de jeu vertical de l'équipe. Mais l'attaquant anderlechtois vient de poser un lapin aux Louvanistes.

Raman a en effet préféré rejoindre Samsunspor, quatorzième du championnat turc. Cette fois, plus question d'un prêt avec option d'achat mais bien d'un transfert défintif avec un contrat de 2,5 ans à la clé. Une solution qui arrange tout le monde pour un joueur sur une voie de garage et qui voyait son contrat au Lotto Park se terminer dans six mois.

HOŞ GELDİN BENITO! 🔴⚪️



2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Teknik Direktörümüz Markus Gisdol'ün listesinde ilk sırada bulunan RSC Anderlecht ekibinde forma giyen Belçikalı santrafor Benito Dirk Raman ile 2.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır.



A Samsunspor, il aura pour concurrents des attaquants tels que Landry Dimata ou Marius Mouandilmadji (ex-Seraing), l'avant-centre numéro un dans la hiérarchie de la première partie de saison.