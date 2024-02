L'heure de la retraite a sonné pour une ancienne icône du Sporting d'Anderlecht

Lucas Biglia a annoncé qu'il raccrochait les crampons à l'âge de 38 ans. L'ancien milieu de terrain du Sporting Anderlecht aura réussi une riche carrière.

Lucas Biglia a décidé de ne pas tirer sur la corde. Sans club depuis juillet 2023, le milieu de terrain argentin a annoncé ce vendredi qu'il mettait un terme à sa longue carrière, à l'âge de 38 ans. Son dernier match aura donc été une finale de Coupe de Turquie, malheureusement perdue, avec l'Istanbul Basaksehir. Il portait pour l'occasion le brassard de capitaine.

Biglia restait d'ailleurs sur une saison pleine (42 matchs toutes compétitions confondues) avec le club stambouliote, qu'il avait rejoint un an plus tôt en provenance de Karagümrük. Une fin de carrière la tête haute pour l'ancien métronome du RSC Anderlecht.

D'idole à Anderlecht à finaliste de la Coupe du Monde

Lucas Biglia, formé à Argentinos Juniors et révélé avec Independientes, a rejoint l'Europe en 2006, s'imposant rapidement comme l'un des chouchous du public du Sporting d'Anderlecht. De 2006 à 2013, date de son départ pour la Lazio Rome, Biglia disputera 302 matchs en Mauve & Blanc, remportant 4 titres de champion de Belgique. Comme un symbole, son tout dernier but (sur 16 inscrits) pour Anderlecht sacrait le club aux dépens de Zulte Waregem, le 19 mai 2013.

Sous le maillot de la Lazio et de l'AC Milan, Biglia disputera ensuite 167 matchs de Serie A. Il cumulera 58 caps avec l'Argentine durant sa carrière et fera partie du groupe qui disputera la Coupe du Monde 2014, débutant même la finale perdue face à l'Allemagne. Il ne serait pas étonnant, maintenant que l'Argentin est libre comme l'air, de le voir venir donner un coup d'envoi et être mis à l'honneur au Lotto Park, dont il a été l'un des derniers héros.