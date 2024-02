Un transfert étrange de bout en bout : les détails du départ de Maxime Dupé à Nice révélés

Maxime Dupé a finalement bien quitté Anderlecht durant le mercato hivernal. Le départ du remplaçant de Kasper Schmeichel ne devrait quasiment rien rapporter au Sporting.

Alors qu'il était venu pour être le gardien numéro un, Maxime Dupé quitte Anderlecht six mois à peine après son arrivée. Déçu de l'arrivée imprévue de Kasper Schmeichel, le Français de 30 ans a rejoint Nice...d'où Schmeichel est arrivé cet été.

Un montant de 2,6 millions a été évoqué dans la presse française. Mais selon La Dernière Heure, ce n'est absolument pas le cas. Le quotidien rapporté que Dupé est parti gratuitement. Des bonus pourraient bien rapporter 500 000 euros au Sporting mais il faudrait que Nice se qualifie pour la Coupe d'Europe et fasse de Dupé son titulaire. Or le portier est avant tout arrivé dans la peau d'un numéro deux, dans l'ombre de Marcin Bulka.

Même constat avec les 20% de sa future revente touchés par Anderlecht : Dupé aura 33 ans au moment de la fin de son contrat à Nice et ne devrait donc guère rapporter. Etrange pour un joueur à qui il restait tout de même un an et demi de contrat à Anderlecht. La Dernière Heure rapporte que c'est avant tout un geste du club par rapport à la situation avec Schmeichel. Rappelons également que Maxime Dupé était arrivé gratuitement en provenance de Toulouse.