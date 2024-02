📷 Une ancienne star de l'Union de retour en Belgique

Dans les tribunes de la Cegeka Arena, certains ont pu apercevoir Victor Boniface. Le Nigérian était présent pour supporter l'Union Saint-Gilloise.

Le Nigérian avait réalisé une superbe saison 2022-2023 sous le maillot de l'Union, marquant 22 buts et distribuant 12 assists en 52 matchs. Transféré l'été dernier au Bayer Leverkusen, il a depuis lors explosé, avec 16 buts et 8 assists en 23 rencontres.

Début janvier, Boniface s'est blessé aux adducteurs. Il a manqué la CAN avec le Nigéria et sera absent jusqu'en avril. Un coup dur pour Leverkusen, leader de Bundesliga. A Genk, il était en béquilles.

Look who came to our game in Genk last Saturday! 🫶 pic.twitter.com/9NmR3XKNLF