Leur départ du Standard, point commun entre Renaud Emond et Noé Dussenne : "Le cas de Noé est encore plus absurde"

Cet hiver, Renaud Emond a quitté le Standard de Liège pour rejoindre l'AS Eupen. L'attaquant a signé un contrat d'une saison et demi et espère aider les Pandas à se maintenir en Pro League.

En raison d'une maladie qui le freine depuis deux semaines, Renaud Emond n'a pas encore beaucoup joué sous les couleurs de l'AS Eupen. Assez, toutefois, pour inscrire un but capital sur la pelouse du RWDM, dans une rencontre cruciale dans la lutte pour le sauvetage.

Comme Noé Dussenne, Renaud Emond a été poussé dehors par le Standard

Auteur d'une bonne préparation, le buteur de 32 ans avait initialement prévu d'aller au bout de son contrat, qui se terminait le 30 juin prochain, avant de faire ses valises. Mais, comme pour Noé Dussenne quelques mois avant lui, le Standard en a décidé autrement.

"Ce n'est pas à moi de juger si je méritais plus de respect. Ce que je trouve absurde dans le cas de Noé, c'est qu'il n'y a même pas eu de proposition de prolongation, tout comme pour moi. On parle de quelqu'un qui a été capitaine et qui sortait d'une excellente saison" a déclaré le nouveau Panda dans une interview réservée au Soir.

Les gens se soucient plus de la valeur marchande d'un joueur que de ce qu'il peut apporter sur un terrain"

"Lui et moi avons compris qu'à un moment donné, nous n'aurions plus le même statut dans l'équipe et que nous jouerions probablement moins. On restait tout de même importants dans le vestiaire, pour guider les jeunes. Au final, il n'y a jamais eu de problème à aller dans cette direction."

Son âge a aussi joué un rôle. À 32 ans, Emond ne représente plus beaucoup d'argent. Et le Standard a besoin d'argent. "C'est certain. De nos jours, les gens se soucient plus de la valeur marchande d'un joueur ou de son âge plutôt que de ce qu'il peut apporter sur un terrain" a conclu Renaud Emond.