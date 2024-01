Renaud Emond revient sur son départ du Standard : "Je voulais rester jusqu'à la fin de mon contrat"

Renaud Emond est le nouvel attaquant de l'AS Eupen. L'ancien buteur du Standard a été présenté à la presse, ce vendredi, et est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à quitter Sclessin avant la fin de son contrat.

Ce vendredi, Renaud Emond était officiellement présenté en tant que nouvel attaquant de l'AS Eupen. L'ancien buteur du Standard se dit satisfait de ce nouveau défi, dans une équipe qui aspire à valider son maintien en Jupiler Pro League.

"C'était le choix parfait. Je reste en Belgique, mes enfants ne doivent pas changer d'école, la famille ne doit pas déménager et je peux continuer à évoluer en première division. Être parti en stage m’a permis d’apprendre à connaître mes coéquipiers, le staff et tout le monde. J’ai été bien accueilli par tout le monde. Il va me falloir quelques matchs pour retrouver le rythme, mais je suis prêt pour ça."

Initialement, le natif de Virton avait prévu d'honorer son contrat au Standard et de quitter Sclessin en fin de saison. "C'est le Standard qui m'a indiqué qu'Eupen était un club familial et proche. J'ai ressenti beaucoup de confiance et d'envie de m'avoir chez eux. J'avais envie de relancer ma carrière, le Standard ne comptait plus sur moi, vu mon âge. J'ai beaucoup de motivation et d'envie de retrouver du plaisir."

Le phénix deviendra définitivement un Panda ce dimanche, lors du déplacement d'Eupen au RWDM. "C'est un match important, contre un concurrent pour le maintien. Nous sommes bien préparés pour ce match. Je me sens prêt à commencer la rencontre" a conclu Renaud Emond.