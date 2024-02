Rien ne va plus pour Mbaye Leye et Seraing

Le RFC Seraing a été balayé ce mercredi sur la pelouse de Dender. Une lourde défaite qui va peser sur les Sérésiens, bons derniers.

Le RFC Seraing n'y arrive plus. Voilà trois mois que les Métallos n'ont pas gagné un match, et l'ère Mbaye Leye ne se passe pas au mieux. Après une défaite contre le Jong Genk (1-3), qui plus est encore assombrie par une bagarre entre Leye et l'un de ses joueurs (lire ici), c'est désormais à Dender que Seraing a pris l'eau.

Déjà dernier de Challenger Pro League, Seraing a été largement battu (5-1) chez le 6e au classement. Arrivé fin janvier, Mbaye Leye reste sur un bilan de 1 point sur 9, point pris lors de son premier match contre le Lierse. Le programme des Métallos n'est pas évident, puisque ce seront un déplacement au RSCA Futures, un derby contre Liège et un déplacement au Beerschot qui les attendront désormais...