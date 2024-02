Les clubs risquent désormais d'énormes sanctions en cas d'arrêt de matchs par les supporters !

Les récents problèmes survenus dans les stades de football en Belgique ont contraint les autorités à prendre des mesures draconiennes.

Si le match est interrompu ou arrêté à cause des débordements des supporters, les clubs devront jouer leurs trois prochains matches à l'extérieur sans leurs supporters. Si cela se reproduit dans l'année, cinq matches supplémentaires seront ajoutés. La règle entre en vigueur immédiatement.

"Ces dernières semaines, nous avons constaté dans nos tribunes des comportements que nous ne tolérons tout simplement pas", a déclaré Lorin Parys, CEO de la Pro League, à Het Laatste Nieuws. "Parce que la sécurité de tous nos supporters est notre principale préoccupation, nous prenons maintenant des mesures très strictes."

"Très honnêtement, cela va à l'encontre de notre conception du football, avec des supporters qui jouent à domicile et à l'extérieur dans un même stade. Mais en raison du comportement de certaines personnes qui se font passer pour des supporters, nous allons désormais agir de la sorte."

Une mesure sévère, mais nécessaire selon la Pro League. Il y a déjà eu des débordements lors des matches RWDM-Eupen, Anderlecht-Union et STVV-Genk.

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden est satisfaite : "Je me réjouis que la Pro League prenne ses responsabilités avec cette initiative. Ensemble, nous rendons nos stades de football plus sûrs pour tous les supporters et les joueurs, mais aussi pour les stewards et le personnel de sécurité."

