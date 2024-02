Marc Coucke va venir en aide à l'un de ses clubs

Le propriétaire d'Anderlecht pourrait venir en aide à Ostende. En effet, le club est en difficulté financière mais un élément pourrait l'aider.

Ostende vit une saison très compliquée en Challenger Pro League. A cause d'une situation financière plus que précaire, le club a été interdit de transferts et s'est vu retirer plusieurs points cette saison. Un lourd handicap qui, récemment, avait posé question surtout quant à l'avenir professionnel du club.

S'il n'est pas encore tiré d'affaire, les choses semblent prendre la bonne direction et une éclaircie pointerait le bout de son nez à l'horizon. Mieux encore, Marc Coucke, ancien propriétaire du club, pourrait même leur venir en aide très prochainement.

Coucke pourrait vendre sa tribune

En effet, selon Sporza, l'actuel propriétaire du Sporting d'Anderlecht, qui détient toujours la tribune principale du stade des Côtiers et pour laquelle il perçoit un loyer, pourrait prendre une grosse décision.

Il pourrait décider de la vendre à un nouveau propriétaire pour permettre de meilleures retombées financières pour son ancien club. Reste à voir quel groupe d'investisseurs aura le dernier mot en bord de mer !

Les dernières rumeurs évoquaient l'intérêt de Français, Turcs, Australiens, Anglais ou encore Belges pour la reprise du club en pleine lutte pour le maintien dans l'anti-chambre de l'élite.