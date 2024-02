🎥 Quand Laszlo Boloni (ex-Standard) surprend et provoque l'hilarité à la télévision française

Laszlo Boloni est un visage bien connu de notre championnat. L'entraßneur roumain a coaché le Standard de LiÚge et l'Antwerp.

A 70 ans, Laszlo Boloni entraîne encore. Il est coach de Metz depuis l'été 2022. Les Grenats, malgré leur match nul face à Marseille, n'arrivent plus à gagner et sont à une dangereuse 16e place au classement de Ligue 1.

Mais le Roumain est un battant et croira au maintien jusqu'au bout. Dans son interview d'après-match au micro de Prime, il a utilisé une célèbre métaphore. "J’ai fait un dessin avec une bouteille de lait et deux souris dans la bouteille. Il faut sortir. Il y en a une qui tombe. Elle renonce et meurt."

"Puis il y a l’autre. Les agriculteurs peuvent confirmer, si tu fais cela, ça devient du beurre. L’autre souris mange du beurre. Elle sort, elle est costaude parce qu’elle s’est battue. Elle n’a pas renoncé. Je préfère être cette souris-là", explique-t-il. Une séquence sympathique, qui a provoqué les rires de présentateurs.