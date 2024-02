Après le fiasco de son transfert, Antonio Nusa fait son retour à Bruges

Antonio Nusa devait quitter Bruges pour Brentford cet hiver, mais des points d'interrogation concernant sa visite médicale ont finalement bloqué son transfert. Le Norvégien est désormais de retour dans la sélection brugeoise.

Antonio Nusa (18 ans) est de retour. Censé quitter Bruges cet hiver pour 30 millions d'euros, l'ailier norvégien a manqué ses tests médicaux et est finalement resté au Jan Breydel. Si le dossier reste en suspens, le Club assurant que Nusa ne souffre d'aucune condition médicale l'empêchant d'évoluer au plus haut niveau et espérant que la situation se débloque, le joueur est de retour dans la sélection de Ronny Deila.

Nusa avait été laissé au repos pour les trois derniers matchs du FC Bruges, en accord avec le Club. Deila avait été très clair : le Norvégien n'était pas concentré sur son jeu en raison des négociations avec Brentford et de la situation compliquée à laquelle il faisait face. Désormais déclaré en condition médicale parfaite (lire ici), Antonio Nusa est donc de retour, et pourrait monter au jeu. Reste à voir dans quel état mental il se trouve.