La porte des Diables Rouges se referme un peu plus pour Toby Alderweireld

Toby Alderweireld va-t-il porter à nouveau le maillot des Diables Rouges ? Il y a très peu de chances, à en croire les dernières déclarations de Domenico Tedesco.

En parallèle du tirage de la Nations League, Domenico Tedesco a répondu aux questions des journalistes concernant certains sujets, notamment Thibaut Courtois (lire ici). Qu'en est-il de Toby Alderweireld ? Lors du gala du Soulier d'Or, le lauréat ne cachait pas qu'il espérait discuter avec Tedesco, présent sur place. Mais on ne semble pas se diriger vers un retour d'Alderweireld chez les Diables.

"J'ai discuté avec Toby, mais seulement pour le féliciter de son Soulier d'Or", sourit Tedesco dans Het Laatste Nieuws. "Vous me posez cette question depuis un an et j'ai toujours la même réponse : c'est bien de savoir que la porte est ouverte. Nous avons énormément de potentiel en défense. Il y a l'expérience de Jan Vertonghen, et le talent de jeunes comme Faes, Debast, Al-Dakhil, Theate peut y jouer", énumère le sélectionneur.

"Mais si nous avons besoin de Toby, je l'appellerai", conclut Domenico Tedesco qui ne ferme donc pas totalement la porte. Mais Alderweireld n'est donc pas une option n°1 : tout au plus une possibilité en cas de série d'absences. Le message est clair !