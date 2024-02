Romelu Lukaku n'y arrive toujours pas face à son "ex", mais est défendu par son coach

La Roma s'est lourdement inclinée contre l'Inter Milan ce samedi (2-4), et Romelu Lukaku n'a pas brillé. Daniele De Rossi l'a défendu.

Depuis son retour en Serie A, Romelu Lukaku n'est pas encore parvenu à marquer contre son ancien club, l'Inter Milan. Le match à San Siro ne s'était déjà pas très bien passé pour le Diable Rouge ; ce samedi, il a été invisible contre les Nerazzurri qui l'ont emporté à Rome. Pire : il est fautif sur le but marqué par Acerbi pour faire 0-1, et loupe un face-à-face avec Yann Sommer alors que le score est de 2-3.

Mais Daniele De Rossi, son entraîneur, a tenu à le défendre. "Je trouve que Romelu a fait un bon match", estime le coach de la Roma dans la Gazzetta Dello Sport. "Il ne sera pas content de son match car nous avons perdu, mais nous perdons et gagnons ensemble. Et s'il avait marqué ce but, nous aurions tous été très heureux, lui le premier".

Avec un seul but sur les 7 derniers matchs, Lukaku traverse une période délicate. "Mais s'il continue à se créer 3-4 occasions par match, il marquera encore beaucoup de buts, comme il l'a toujours fait", relativise De Rossi. "Peut-être qu'il est un peu fatigué. Mais son attitude à l'entraînement est phénoménale, j'ai rarement vu un professionnel tel que lui. Même si, bien sûr, avec les grands joueurs, il faut être exigeant".