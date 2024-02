Plusieurs anciens de Pro League dans l'équipe-type de la CAN

Quelques jours après la fin de la compétition, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé son équipe-type. Sans surprise, il y a beaucoup de joueurs des deux nations finalistes, la Côte d'Ivoire et le Nigéria.

Kessié, Seri et Konan ont impressionné lors de cette édition avec la Côte d'Ivoire. Côté Nigérian, on retrouve Lookman et Aina. Mais également William Troost-Ekong, ancien joueur de La Gantoise.

En outre, l'ancien Anderlechtois Chancel Mbemba fait également partie de l'équipe-type. Le défenseur de l'Olympique de Marseille a été le capitaine de la République Démocratique du Congo, qui s'est hissée jusqu'aux demi-finales de la compétition. On retrouve également deux joueurs entraînés par Hugo Broos dans la sélection de l'Afrique du Sud.

🇨🇮 X3

🇳🇬 X3

🇿🇦 X2

🇨🇩 X2

🇬🇶 X1



Ladies and gentlemen, please give it up to your #TotalEnergiesAFCON2023 Team of the Tournament. 🌟 pic.twitter.com/jfFtjcQzpk