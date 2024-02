Où sont les coachs belges ? Les bancs de Pro League de plus en plus "étrangers"

Le coach belge n'a plus la cote en Jupiler Pro League. Notre D1 ne compte que 4 coachs belges sur 16, un chiffre qui a rarement été aussi bas.

Le coach belge a-t-il encore la cote en Jupiler Pro League ? Un bref regard aux chiffres semble en tout cas nous indiquer que non, du moins cette saison. En ce début d'année 2024, seuls 4 clubs sur 16 en D1A sont entraînés par des Belges : La Gantoise, le Racing Genk, Westerlo et le Sporting Charleroi. Un seul de ces clubs est actuellement dans le top 6.

Au coup d'envoi de la saison 2023-2024, ils étaient pourtant 7 : Edward Still (Courtrai), Carl Hoefkens (Standard), Steven Defour (Malines), Jonas De Roeck (Westerlo) et Marc Brys (OHL) s'ajoutant à Vrancken, Vanhaezebrouck et Mazzù. Courtrai a brièvement embauché Glen De Boeck mais s'est ensuite tourné vers l'Islandais Freyr Alexandersson, et seul Westerlo a continué à faire confiance à un Belge, Rik De Mil, après s'être séparé de Jonas De Roeck.

Les bancs de Pro League de moins en moins belges ?

Ce chiffre de 7 était déjà une diminution par rapport à 2022-2023. Au coup d'envoi de la saison passée, la D1A comptait 10 coachs belges. Un chiffre qui montait même très brièvement à 11 quand Danny Buijs était remplacé par Steven Defour en octobre, puis à 12 quand Bernd Storck était remplacé par Kristoffer Andersen (intérimaire). Les clubs belges vont ensuite prendre la porte un à un : Still, Mazzù, Vanderhaeghe, Jeunechamps, Hoefkens... mais au fil des remplacements, la saison 2022-2023 se termine tout de même avec 10 coachs belges, intérimaires (Rik De Mil, Frederik D'Hollander, Frédéric Valenne) compris, sur les bancs de JPL.

© photonews

En 2021-2022, 9 coachs belges commençaient la saison sur nos bancs. Si le carrousel habituel de la D1A a encore frappé, au terme des Playoffs, ils étaient encore 8. Un an plus tôt, en 2020-2021, c'était même la tendance inverse : 6 coachs belges seulement débutent, mais il y en avait 11 sur nos bancs en fin de saison (intérims compris). Hein Vanhaezebrouck, Peter Maes, Will Still, Yves Vanderhaeghe : tous avaient trouvé un banc en cours d'exercice. Franky Vercauteren avait repris l'Antwerp aux mains de Leko, après avoir été licencié en début de saison par Anderlecht au profit de Vincent Kompany.

Enfin, remontons une dernière fois d'un an, en 2019-2020 : au moment de l'interruption de la saison pour cause de COVID-19, 7 de nos compatriotes occupaient les bancs de Jupiler Pro League, contre 8 au début de la saison (Felice Mazzù prenant la porte en novembre). Bref : jamais, ces dernières années, l'entraîneur belge n'a eu si peu la cote en Jupiler Pro League. Un constat paradoxal, car pour la première fois depuis bien longtemps, nos coachs... s'exportent : Will Still, Vincent Kompany et Philippe Clément obtiennent ou ont obtenu des résultats dans leur club respectif. Et si les dirigeants, eux aussi de plus en plus souvent étrangers, oubliaient un peu trop vite les entraîneurs locaux ?