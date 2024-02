Kanga et Leko pour succéder à... Cyriac et d'Onofrio ? Deux changements dans la composition probable du Standard pour aller à Westerlo

Souleyman Doumbia étant incertain, l'Anglais pourrait connaître sa première titularisation sous les couleurs du Standard... sur le côté gauche de la défense. Les Rouches devront se méfier de Nicolas Madsen, qui devrait faire son retour avec Westerlo.

Rassuré par sa victoire contre Louvain samedi dernier, le Standard doit définitivement se mettre à l'abri. Cela passera par une victoire ce vendredi soir, au Kuipje de Westerlo.

Comme ils l'avaient fait à Saint-Trond la saison dernière, les Rouches devront l'emporter dans un stade qui ne leur réussit pas. En effet, la dernière victoire du Standard en Campine remonte... à septembre 2010 ! Cyriac avait inscrit un doublé, le regretté Dominique d'Onofrio était alors à la tête d'une équipe qui terminera deuxième, stoppée par la muraille, déjà, Thibaut Courtois. Une équipe qui avait, aussi, gagné la Coupe.

© photonews

Leko a trouvé son ossature au Standard

Peu de changements sont à attendre dans le onze d'Ivan Leko par rapport à la semaine dernière. Fossey, Noubi et Laifis continueront d'officier devant Arnaud Bodart, avec un Jonathan Panzo qui pourrait connaître sa première titularisation en l'absence probable de Souleyman Doumbia.

"On a toujours de l'espoir, ce n'est pas clair. Chaque match de championnat est très difficile, nous avons besoin de joueurs qui sont à 100% mentalement et physiquement. On ne peut se battre que si tous les joueurs sont à 100%, on doit encore prendre une décision concernant Doumbia" déclarait Leko, ce jeudi, en conférence de presse.

Au milieu de terrain, il y a le choix. O'Neill, Price, Alzate, Sahabo, Kawabe, Balikwisha sont disponibles, et la même animation que contre Louvain pourrait être retrouvée. Kawabe, donc, devant Alzate et O'Neill, et un Isaac Price replacé sur le côté droit.

© photonews

Sur le banc contre les Louvanistes, Moussa Djenepo pourrait revenir dans le onze et occuper le côté gauche, pour épauler un Wilfried Kanga qui se sent de moins en moins seul, mais qui a encore besoin de davantage de soutien.

Quant à Yeboah, qui n'a joué qu'une seule petite minute pour sa première à Sclessin. "Il mérite de jouer, surtout quand on voit sa manière de s'entraîner et son but important au RWDM. Mais le match était comme cela, je dois penser au club avant tout. Tout le monde doit mettre son ego vers le bas pour le bien de l'équipe. La semaine dernière, ça ne veut pas dire qu'il ne jouera pas et qu'il ne marquera pas à Westerlo."

Notons que Seydou Fini, qui n'était pas qualifié la semaine dernière, sera dans le groupe. Le jeune ailier de 17 ans ne devrait évidemment pas commencer, mais il pourrait disputer ses premières minutes avec les Rouches.

Nicolas Madsen, l'arme lourde de Westerlo

Devant Sinan Bolat, on ne devrait pas retrouver beaucoup de changements. Reynolds, Bayram et Neustadter devraient enchaîner. Cela serait aussi le cas de Jordan Bos, sur le côté gauche, puisque Tuur Rommens est toujours suspendu.

Piedfort, Sydorchuk au milieu de terrain, et le retour espéré de Nicolas Madsen, devant eux. Avec onze buts, le Danois est l'artillerie majeure des Campinois, cette saison.

© photonews

Sur les côtés de ce 4-2-3-1 supposé, on devrait retrouver Thomas Van den Keybus, à gauche, et le menaçant Griffin Yow, à droite, auteur de cinq buts et trois passes décisives en 15 matchs. En pointe, le jeune Roméo Vermant, prêté par le Club de Bruges.

Composition probable de Westerlo : Bolat, Reynolds, Bayram, Neustadter, Bos, Piedfort, Sydorchuk, Madsen, Van den Keybus, Yow, Vermant.

Composition probable du Standard : Bodart, Fossey, Noubi, Laifis, Panzo, O'Neill, Alzate, Kawabe, Djenepo, Price, Kanga.