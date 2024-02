Un ancien entraîneur passé par Charleroi estime que trois clubs ne peuvent plus être sauvés

La bataille pour les Champions Play-offs est bien engagée, mais la lutte en bas de tableau est également très intense. Il reste à décider qui disputera les Playdowns. Pour l'ancien entraîneur et analyste Dennis Van Wijk, il est clair que trois équipes ne pourront pas y échapper.

La lutte au classement est intense à tous les niveaux que ce soit pour la course aux Champions Playoffs dans laquelle l'Union semble plus que jamais le grand favori. Mais il y a également les Playdowns avec des équipes que personne n'attendait vraiment comme le Standard ou encore Charleroi.

Dennis Van Wijk, passé par le Club Bruges en tant que joueur mais aussi par Mons, Charleroi ou encore l'Antwerp comme entraîneur, voit le Standard et Westerlo pouvoir se sortir de cette salle situation en fin de saison, mais il reste soucieux quant à la situation des Rouches. OHL et Charleroi joueront quant à eux pour la 13e place, soit la première de la zone rouge.

Textor a planté le RWDM

Mais pour le RWDM, Eupen et Courtrai, il est déjà trop tard, selon Van Wijk. "Ce qui s'est passé avec Textor au RWDM ne devrait pas être permis", soupire-t-il dans Het Laatste Nieuws. "J'étais encore là-bas l'année dernière jusqu'en fin de saison. Quelle ambiance fantastique et ils avaient un bon entraîneur avec Euvrard."

"En une saison, tout a été foutu en l'air là-bas. Eupen et Courtrai sont maintenant les victimes d'une politique mystérieuse depuis des années en provenance de Malaisie et du Qatar. Ils flirtent depuis un moment avec la relégation. On peut retarder ça un temps, mais un jour, la réalité vous rattrape."