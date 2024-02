Dolberg ou Vazquez ? Tout est clair, et Riemer est ravi

Kasper Dolberg est revenu dans le onze à Charleroi, et y sera encore ce dimanche contre Saint-Trond. Brian Riemer est ravi de la relation entre ses attaquants.

Kasper Dolberg avait goûté au banc contre La Gantoise, une première tant le Danois était inamovible tant qu'il était fit. Luis Vazquez attendait son heure, mais était déjà de retour sur le banc à Charleroi. Pas une surprise : Brian Riemer a clairement fait savoir que Dolberg était l'attaquant n°1 du RSCA. "Dolberg est notre attaquant titulaire. Mais il avait un coup de mou, il avait besoin de repos et Vazquez fait un travail fantastique depuis son arrivée", rappelait le coach anderlechtois ce vendredi en conférence de presse.

Ce schéma était d'ailleurs prévu dès l'arrivée de Luis Vazquez. "Il découvre un championnat, un nouvel environnement, il ne parle pas la langue. Quand Luis est arrivé, tout était clair, il était là pour être la doublure de Kasper. Et malgré cela, il a un impact, a déjà marqué 5 buts", se réjouit Riemer. "Je suis persuadé qu'il sera titulaire et important pour le RSCA dans les années à venir".

Anderlecht a une concurrence saine en attaque

Et la relation entre Dolberg et Vazquez est idéale. Après le match à Charleroi, l'attaquant danois nous affirmait que Riemer avait eu raison de le mettre sur le banc (lire ici). Vazquez a la même mentalité : "Je tenais à expliquer à Luis pourquoi Dolberg redevenait titulaire. Il m'a immédiatement dit qu'il n'y avait aucun problème", assure le coach. "Et cette déclaration de Kasper, que puis-je dire ? Je ne peux pas rêver mieux. L'équipe passe avant les individualités et tout le monde le comprend".