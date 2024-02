Au Standard, les transferts du SL16 "presque prêts pour les A" n'ont jamais répondu présent

À défaut de son équipe première, le Standard a beaucoup renforcé le SL16 FC, lors des deux derniers mercatos, pour tenter de le maintenir en Challenger Pro League. Deux d'entre eux, décrits comme "presque prêts pour les A", ne le semblent pas du tout.

Avec plus de dix arrivées lors des deux mercatos, la direction du Standard s'est montrée particulièrement active pour tenter de sauver le SL16 FC, cette saison. Malgré tous ces efforts, l'équipe est au bord du gouffre.

Parmi les diverses recrues, on note Ilyes Ziani, venu de l'Union, qui fait plutôt du très bon boulot. Anisse Brrou, revenu de Larissa, qui n'aurait peut-être jamais dû partir et qui fait du bien, offensivement. Même chose pour Kuavita, de retour de la Genoa, alors que Dierckx amène beaucoup de stabilité défensive et qu'Hakim Sahabo a déjà rejoint le noyau A.

En parlant du noyau A, deux transfuges estivaux étaient décrits comme "déjà proches de l'être" à leur arrivée, mais ce n'est finalement pas vraiment ce qu'ils ont montré.

Benjdida et Ruvalcaba, les échecs du SL16 FC

Soufiane Benjdida, qui était sur le banc dimanche contre les Francs-Borains au profit de Noah Makembo, et Jorge Ruvalcaba, monté pour les 25 dernières minutes, ne répondent pas aux attentes placées en eux.

Deux buts en seize matchs pour le Marocain, un but en onze matchs pour le Mexicain, les nouveaux offensifs du SL16 FC ne tournent pas. Si l'on sait que le meilleur buteur de l'équipe s'appelle Brahim Ghalidi et qu'il n'a trouvé le chemin des filets qu'à quatre petites reprises, le total comptable de Benjdida et Ruvalcaba est le même que celui de Daan Dierckx, défenseur central : 3 buts. À côté de Romaine Mundle (2 buts en 4 matchs), les recrues ne font pas le poids.

Pour sauver son équipe B, le Standard attendait probablement autre chose des joueurs de 21 et 22 ans, supposés porter le potentiel offensif de cette équipe U23. Benjdida appartient au Matricule 16 dispose d'un contrat jusqu'en juin 2025, Ruvalcaba a été prêté avec option d'achat, et on peut se poser bien des questions quant à l'avenir de ces deux joueurs en terre liégeoise.