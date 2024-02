Dos au mur, le SL16 FC peut encore y croire et voici pourquoi

Huit journées avant la fin de la phase classique, le SL16 FC est dos au mur. Les espoirs du Standard n'ont plus qu'une petite chance de se maintenir en Challenger Pro League et doivent encore affronter leurs concurrents directs, mais il ne faut pas qu'ils soient condamnés d'ici-là.

De plus en plus, les carottes semblent presque cuites pour une équipe qui n'a jamais réussi à sortir la tête de l'eau, cette saison. Dans le chef des supporters, on se dit déjà que la première erreur fut, cet été, de recommencer la saison avec un Joseph Laumann qui n'avait pourtant pas convaincu grand monde lors du défunt exercice.

Les Rouches n'ont jamais quitté la zone rouge sous les ordres de l'Allemand et semblent avoir perdu beaucoup trop de temps en route.

Regain de forme avec Réginal Goreux, mais le SL16 rechute rapidement

Au lendemain de la débâcle subie au RSCA Futures (3-0), fin octobre, Joseph Laumann est démis de ses fonctions. C'est Réginal Goreux qui le remplace, premièrement comme intérimaire, et le coup de boost souhaité a eu lieu.

Le SL16 FC réalise un 12/18 qui lui permet de sortir de la zone rouge, en s'imposant contre Deinze, le Jong Genk, le Lierse et le Beerschot. Ce succès face au leader, le 5 décembre, est le dernier match lors duquel les U23 du Standard n'ont pas connu la défaite. C'était il y a huit matchs.

La qualité technique des jeunes joueurs se fait bien plus ressentir, les erreurs défensives sont bien moins nombreuses, le SL16 se montre efficace offensivement. On se dit alors que, dans ces conditions, le maintien est tout à fait à la portée du jeune groupe.

Une défense qui prend l'eau, les transferts offensifs n'apportent finalement pas grand-chose

Vingt-deux buts concédés en huit matchs. Près de trois buts par match. Telle est la moyenne défensive des Liégeois depuis la victoire contre le Beerschot, le 5 décembre dernier. Une période durant laquelle les jeunes auront inscrit... quatre pauvres buts.

Impossible, évidemment, de se sauver avec de telles statistiques. Avec 46 buts concédés en 22 matchs, la plus mauvaise défensive du championnat évolue au stade de la Cité de l'Oie. Avec 19 buts inscrits, la plus mauvaise attaque évolue, aussi, à Visé.

Pour conclure leur deuxième (et dernière ?) saison dans le monde professionnel, les espoirs liégeois se rendront au RFC Liège, pour le derby, avant de défier Zulte, le Club NXT, Dender, le Lierse, le Jong Genk, Seraing et Ostende. Le SL16 FC doit encore affronter des candidats directs, ce qui peut lui permettre de rapidement relever la tête s'il parvient à enchaîner en fin de championnat. Mais il ne faut pas que, d'ici-là, il soit déjà condamné.