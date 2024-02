Hein Vanhaezebrouck en est (presque) sûr : "Ils vont faire le doublé comme l'Antwerp la saison dernière"

La saison dernière, La Gantoise avait raté les Champions' Playoffs de toute justesse. Cette année, les Buffalos comptent bien être des arbitres de la course au titre.

Même avec la division des points par deux à l'entame des Playoffs, Anderlecht apparaît pour le moment bien seul au classement pour concurrencer l'Union Saint-Gilloise dans la course au titre. Avec les non-victoires de Bruges et de l'Antwerp, les Unionistes montent à 17 et 18 points d'avance sur ces deux équipes, également ouvertement candidates au titre.

Pour Hein Vanhaezebrouck, le moment des Saint-Gillois est venu : "Ça fait deux ans que je le dis… et ça fait deux ans que je me trompe ! Mais bon, la première année, ils auraient été champions… sans ce penalty raté de Dante Vanzeir. Et l’année passée, ils l’étaient jusqu’à la dernière minute ! C’était à cause d’eux-mêmes".

Interrogé par la RTBF, l'entraîneur buffalo prévient tout de même l'Union : "Je leur conseille de gagner la Coupe… car s’ils la ratent, ils vont de nouveau louper un trophée et ça va commencer à leur trotter en tête. Mais normalement, ça n’arrivera pas : je les vois même faire le doublé, comme l’Antwerp la saison passée".