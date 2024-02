Terrible nouvelle pour le Standard avant son déplacement à l'Union Saint-Gilloise

Ivan Leko va devoir bricoler pour le déplacement du Standard à l'Union ce dimanche. Un match qui s'annonce une nouvelle fois crucial pour les Rouches.

La course aux Playoffs 2, et au maintien, bat son plein pour le Standard qui aura besoin de toutes ses armes pour tenter d'éviter les Playdowns.

La route est encore longue et il y a encore douze points à prendre pour les Rouches qui n'en comptent que trois de plus que Charleroi, première équipe dans la zone rouge. Et le prochain combat des Liégeois aura lieu à l'Union Saint-Gilloise dimanche soir.

Marlon Fossey forfait, Wilfriend Kanga incertain

Mais à quelques jours de cette rencontre, l'équipe a reçu une très mauvaise nouvelle : Marlon Fossey est contraint de déclarer forfait pour cette rencontre cruciale, selon les informations du Soir.

Le latéral des Rouches a été victime d'une élongation aux ischios lors du match à Westerlo et ne seras pas remis de ce contre-temps physique qui nécessite plus de temps pour récupérer.

Selon la même source, Wilfriend Kanga n'a toujours pas repris l'entraînement comme c'était prévu. Ivan Leko va donc croiser les doigts pour récupérer son attaquant dans les prochains jours.

Le calendrier des prochaines semaines s'annonce chargé pour les Liégeois qui devront affronter La Gantoise, Genk et Eupen dans les dernières rencontres de la phase classique.