International belge à... 13 ans : "Le plus grand talent d'Europe", selon un ancien du Standard !

Connaissez-vous Ilyes Bennane ? Probablement pas, et pour cause, il n'a que... 13 ans, mais évolue déjà en équipe nationale belge U15.

Ilyes Bennane n'a que 13 ans, mais faisait tout de même la une de La Dernière Heure ce mardi. Un honneur qui s'explique par sa précocité : en effet, le jeune talent du Racing Genk est devenu ni plus ni moins que le plus jeune joueur repris en équipe nationale belge de jeunes, rejoignant l'équipe nationale U15 à peine ses 13 ans fêtés.

À titre de comparaison : Romelu Lukaku, dont la précocité physique était bien connue, a dû attendre 14 ans et demi pour intégrer l'équipe nationale U15. Et en club, Bennane évolue également en U15, s'entraînant même occasionnellement avec les U16 genkois. Un surclassement qui n'est, contrairement à Lukaku, pas lié à un physique hors-norme, car Bennane a un physique "de gamin de 13 ans", lit-on.

C'est donc le talent pur qui permet à Ilyes Bennane de se frotter à des joueurs bien plus costauds que lui. Là encore à titre de comparaison, un certain Rayane Bounida (17 ans), dont on a tant parlé, n'a jamais été surclassé chez les jeunes d'Anderlecht et est désormais en U17 à l'Ajax, pas en U21, par exemple. Pour Jelle Van Damme (ex-Standard et ex-Anderlecht), l'un de ses agents, Bennane est tout simplement "l'un des plus grands talents d'Europe". On ne demande qu'à voir, même s'il faudra être patient.