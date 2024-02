Alexander Blessin pourra compter sur son soldat à Francfort : "On a toutes nos chances de passer" assure le métronome de l'Union

Pour son déplacement à Francfort, jeudi, Alexander Blessin pourra compter sur le retour de deux cadres. Kevin Mac Allister, avec un protège-dents, est disponible, comme Gustaf Nilsson.

L'Union Saint-Gilloise disputera ce jeudi sont 1/16es de finale retour de Conference League sur la pelouse de Francfort (2-2 au match aller). Pour cette rencontre, Alexander Blessin pourra compter sur le retour de Kevin Mac Allister, blessé au visage à l'aller et absent contre Courtrai. Le défenseur argentin portera un protège-dents.

"En ayant vu ses dents cassées le soir du match, on se disait qu'il allait mettre du temps à revenir. Mais la volonté de ce joueur est incroyable, il voulait déjà jouer dimanche contre Courtrai" a commenté Blessin en conférence de presse, selon des propos relayés par nos confrères de la Dernière Heure.

Avec Nilsson et Mac Allister, l'Union veut surprendre Francfort

Gustaf Nilsson, préservé dimanche dernier contre la lanterne rouge, est aussi disponible et pourrait commencer. L'Union est en confiance et arrive avec la volonté de surprendre les Allemands.

"On sait qu'il y aura une grosse ambiance, c'est aussi pour ce genre de matchs, dans ces grands stades, que l'on aime évoluer en Europe. Au match aller, on a su faire le jeu pendant la seconde période. On a toutes nos chances de passer au prochain tour" commentait Cameron Puertas.