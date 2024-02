📷 Dent cassée, bouche en sang : un joueur de l'Union bien amoché après un coup de coude

L'Union a tout donné jeudi soir pour obtenir un match nul contre l'Eintracht Frankfurt après avoir été menée 0-2. Les joueurs ont donné de leur personne, comme le défenseur argentin Kevin Mac Allister.

L'Union Saint-Gilloise a fait vivre un véritable ascenseur émotionnel à ses supporters jeudi soir en barrage aller de la Conference League face à l'Eintracht Francfort.

Les supporters de l'USG sont passés par toutes les émotions à commencer par le cauchemar et la tristesse après avoir vu le marquoir afficher 0-2 et par la joie et l'espoir en voyant le score final 2-2 qui annonce un suspense incroyable en Allemagne la semaine prochaine.

Kevin Mac Allister en sang

Les joueurs de l'équipe bruxelloise ont tout donné sur le terrain et l'un d'entre eux a pris plus que les autres. Kevin Mac Allister a reçu un coup violent au visage et s'est effondré. L'auteur de cette faute était Chaibi, le buteur, qui s'en est sorti avec un carton jaune.

L'Argentin, dont on ne connaissait pas l'envergure de la blessure sur le moment même, a publié sur Instagram une photo de ses lèvres fendues et de ses dents tordues.

Son dentiste aura certainement du pain sur la planche.