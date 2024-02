Fantomatique malgré une supériorité numérique, La Gantoise quitte la Conference League par la petite porte

Méconnaissables depuis leurs nombreux départs hivernaux, les Buffalos n'ont pu que partager l'enjeu contre le Maccabi Haïfa, ce mercredi. La Gantoise est éliminée de la Conference League dès les 1/16es de finale.

Comme la saison dernière avec son quart de finale (perdu contre West-Ham), Hein Vanhaezebrouck avait l'intention de réaliser un bon parcours européen avec La Gantoise.

L'adversaire des Buffalos en 1/16es de finale de Conference League paraissait abordable : le Maccabi Haïfa. Toutefois, Vanhaezebrouck a perdu de nombreux cadres au mercato (Fofana, Gift Orban, Cuypers) et ne réussit pas à remettre les siens sur les bons rails.

Pourtant promise à une belle saison, La Gantoise pourrait carrément manquer les Play-Offs 1, puisque les pensionnaires de la Ghelamco Arena ne comptent que deux longueurs d'avance sur le Racing Genk, septième.

© photonews

La Gantoise quitte la Conference League par la petite porte

Battus à l'aller après une mauvaise prestation (1-0), les Gantois devaient se rattraper dans leur antre, dénuée de supporters afin d'éviter les risques aux abords du stade. Ce sont néanmoins les Israéliens qui, dès les premières minutes, ouvrent le score via Frantzdy Pierrot (0-1, 4e).

Imprécis, brouillons, lents et prévisibles, les Buffalos n'y arrivent pas. Il faut une frappe, chanceuse, de Tarik Tissoudali pour rendre l'espoir à La Gantoise (1-1, 69e).

Malgré la seconde carte jaune de Sundgren, en retard sur Archie Brown, à dix minutes du terme, le score n'évoluera plus. Partage aux allures de défaite pour La Gantoise, éliminée de la Conference League dès les 1/16es de finale. Les Buffalos peuvent désormais se concentrer sur le championnat et les Play-Offs 1, plus que jamais en grand danger pour la probable dernière saison de Vanhaezebrouck sur le banc.