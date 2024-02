Enfin l'heure de Mile Svilar ? Le nouveau coach de la Roma est fan de lui !

Le changement d'entraîneur à la Roma a fait du bien à Mile Svilar : Daniele De Rossi en est fan. Le Belgo-Serbe semble désormais être le n°1 de la Louve.

Et si, enfin, Mile Svilar prenait son envol ? L'ancien prodige du RSC Anderlecht, parti tout jeune à Benfica, n'a jamais que 24 ans, soit la prime jeunesse pour un gardien de but, et après avoir joué les doublures presque toute sa carrière, il a été confirmé en tant que n°1 par Daniele De Rossi.

Après avoir repris la Roma des mains de José Mourinho le 16 janvier dernier, De Rossi a en effet chamboulé la hiérarchie des gardiens de but. Ayant laissé sa chance à Mile Svilar contre Frosinone le week-end dernier, il a aimé ce qu'il a vu. Le Belge a été élu homme du match, et son coach n'a pas été avare en compliments : "Tout le monde était mauvais sauf lui", lâchait ainsi De Rossi. "Nous méritions d'encaisser, mais il a été excellent".

Ce jeudi, la Roma reçoit Feyenoord, et Svilar sera titulaire. "Nous avons deux gardiens exceptionnels, mais je veux de la clarté à ce poste. Et maintenant que Mile traverse une période positive, il recevra la chance qu'il mérite", conclut Daniele De Rossi. Jusqu'à présent, Svilar a disputé 14 matchs pour l'AS Rome. Mais sa carrière pourrait bien décoller...