Vanhaezebrouck regrette que le public n'ait pas été là... pour influencer l'arbitre

La Gantoise a concédé un partage synonyme d'élimination ce mercredi contre le Maccabi Haïfa. Le stade était à huis-clos, ce qui pourrait avoir joué un grand rôle, estime Hein Vanhaezebrouck.

Ce mercredi, le match opposant La Gantoise au Maccabi Haïfa s'est déroulé à huis-clos, une décision de la ville de Gand que Hein Vanhaezebrouck avait vivement critiquée en préambule à la rencontre (lire ici). Et après un match nul synonyme d'élimination, le coach des Buffalos était très mécontent. "Il n'y avait personne pour pousser notre équipe vers l'avant", regrette Vanhaezebrouck sur Sporza.

"Le public aurait vraiment pu nous pousser vers la victoire. Nous aurions pu tout donner et nous dépasser", ajoute-t-il, tout en soulignant l'impact sur l'arbitre qu'aurait pu avoir un stade plein. "Les supporters auraient également pu mettre un peu de pression sur les arbitres. Il aurait sifflé différemment. Peut-être aurait-on aussi reçu un peu plus de 4 minutes de temps additionnel, ce qui était étrange".

Mais Vanhaezebrouck est aussi lucide : La Gantoise ne méritait pas forcément mieux. "Il nous manquait deux pions cruciaux, De Sart et Kums. Et nous n'avons pas assez de tueurs devant. C'est une compétition où nous espérions aller loin, malheureusement. Maintenant, il faut essayer de sécuriser les Playoffs au plus vite".