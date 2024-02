Du lourd pour l'Union Saint-Gilloise en Europe, un déplacement lointain pour Bruges !

Après la qualification fantastique de l'USG ce jeudi sur la pelouse de Francfort, le football belge attendait le tirage au sort de deux adversaires ce vendredi : celui de l'Union, et celui du Club de Bruges. Le tirage se tenait ce vendredi à 13h, à Nyon, siège de l'UEFA.

Il y avait des options difficiles pour nos deux clubs, qui n'ont pas tiré l'option la plus simple. Surtout en termes de déplacements. L'Union Saint-Gilloise va ainsi affronter Fenerbahçe, dernière équipe turque encore en lice. Un match très chaud attend les hommes d'Alexander Blessin à Istanbul, où il faudra se méfier d'un certain... Michy Batshuayi. L'USG reçoit Fenerbahçe le 7 mars, et ira en Turquie le 14.

Le Club de Bruges, de son côté, n'a pas tiré l'adversaire le plus fort sur papier : les Blauw & Zwart affronteront Molde, qualifié ce jeudi aux dépens du Legia Varsovie. Un déplacement pénible attendra le Club, mais Ronny Deila pourra au moins amener son expertise au sujet de ses compatriotes !

We are facing Fenerbahçe in the Round of 16 of the Conference League. The first leg is in Brussels. ✨



