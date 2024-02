L'Union peut rêver d'un tirage prenable : voici les adversaires potentiels en 8e de finale de Conference League

Héroïque ce jeudi à Francfort, l'Union Saint-Gilloise est en 8e de finale de la Conference League. Et peut désormais regarder un peu plus loin !

Après le 2-2 du match aller, on savait qu'il faudrait un exploit à l'USG pour se hisser en 8e de finale de la Conference League. Cet exploit a eu lieu au terme de 90 minutes de folie de la part des Unionistes (1-2) en déplacement à l'Eintracht Francfort. Et maintenant que cet obstacle est passé, le tirage des 8e de finale réserve peut-être un adversaire... plus prenable à l'Union Saint-Gilloise.

L'Union jouera en effet l'un des vainqueurs de groupe de la phase de poules, sans prendre en compte le Club de Bruges (les équipes d'un même pays ne peuvent s'affronter qu'à partir des quarts). Le gros morceau à éviter, c'est Aston Villa, 4e de Premier League et entraîné par un Unai Emery habitué à la victoire en Coupe d'Europe.

Bruges peut y croire aussi

Les autres adversaires potentiels de l'Union sont le Fenerbahçe, le Viktoria Plzen, le PAOK Salonique, le LOSC, la Fiorentina ou le Maccabi Tel Aviv. Si Lille ou la Fiorentina seraient des adversaires d'un calibre comparable à Francfort, le reste pourrait bien laisser espérer l'USG !

Vous souhaitez quels adversaires pour l'Union et Bruges ? 🧐#SGEUSG pic.twitter.com/lXmupXthZg — BeFoot ! ⚽️🇧🇪 (@BeFootBe_) February 22, 2024

Vainqueur de son groupe, le Club de Bruges devra surtout éviter l'Ajax Amsterdam, même si le club néerlandais vit une saison compliquée en Eredivisie. Les Blauw & Zwart pourraient également tirer le Maccabi Haifa, Sturm Graz, le Dinamo Zagreb, Molde, le Servette Genève ou l'Olympiakos. Il y a des raisons d'y croire à Bruges également !