Grosse surprise à Sclessin : "On lui a signifié qu'il ne jouerait plus jamais avec le Standard"

Annoncé blessé, le défenseur central congolais ne le serait finalement pas. Merveille Bope Bokadi se serait vu signifier la fin de son aventure avec le Standard, et voudrait simplement éviter tout risque de blessure.

Ivan Leko est aux prises avec son secteur défensif, ces dernières semaines. La phase classique de Marlon Fossey est terminée, Lucas Noubi n'est pas apte à se déplacer à l'Union, tandis que Nathan Ngoy et Zinho Vanheusden reviennent de blessure.

Des absences qui ont obligé Ivan Leko à redescendre Aiden O'Neill, à Westerlo, qui a joué en défense centrale pendant une bonne heure. Tout ça durant que Merveille Bokadi n'était pas sur la feuille de match, annoncé blessé.

Le Congolais ne le serait finalement pas. Ses représentants, contactés par nos confrères de la Dernière Heure, ont donné une autre version que celle livrée par Pierre Locht et la direction.

"Durant la semaine de stage, le coach n'a eu aucune discussion avec Merveille. Il ne s'est pas inquiété, puisqu'il était suspendu contre Courtrai. C'est seulement la semaine suivante, en marge de la rencontre contre le Cercle de Bruges, qu'il a compris qu'il ne faisait plus partie des plans. Il a accepté la situation, respectueux."

Merveille Bokadi ne jouera plus avec le Standard

Toujours selon nos confrères, le joueur de 27 ans voulait déjà quitter le club, en début de saison. Puisqu'il figure dans sa dernière année de contrat, le Standard avait accepté de libérer le Congolais, mais le prix demandé par la direction liégeoise aurait refroidi les potentiels intéressés.

Cet hiver, encore, Bokadi aurait pu faire ses valises. "Il a été appelé dans le bureau de Locht et Harkin, qui lui ont signifié qu'il ne jouerait plus avec le Standard. Il lui a alors été proposé de rompre son contrat, ce dont Merveille a discuté avec sa femme et son agent. Il était prêt à accepter la situation, alors que des clubs s'intéressaient à lui, mais les actionnaires ont finalement fait machine arrière et ont refusé la proposition, laissant tomber la rupture de contrat."

Ce serait donc pour cette raison que Bokadi ne s'entraînerait plus au Standard. Non pas pour une blessure, comme annoncé récemment, mais puisque le joueur qui vit sa septième saison au club ne voudrait pas risquer de se blesser, à l'heure de se trouver un nouveau défi. Triste fin d'aventure pour le Congolais en bords de Meuse.