Une absence confirmée et deux points d'interrogation majeurs pour Ivan Leko avant Union - Standard

Marlon Fossey ne devrait plus jouer de la phase classique, tandis que Lucas Noubi est trop court pour le déplacement à l'Union. Par contre, Ivan Leko pourrait récupérer Zinho Vanheusden et Nathan Ngoy... en attendant Wilfried Kanga.

En cette fin de phase classique, le Standard est miné par les blessures. Depuis le stage hivernal et la différence d'intensité demandée par Ivan Leko, les Rouches craquent physiquement, notamment dans le compartiment défensif.

Pour le déplacement à l'Union, l'entraîneur croate sera privé de Marlon Fossey, dont la phase classique est très probablement terminée. Il devra aussi se passer de Lucas Noubi, absent surprise de la feuille de match à Westerlo.

"Ce n'est évidemment pas idéal. Notre plus grande concentration est sur le match et sur le fait de prendre des points. On veut le groupe le plus fit possible et le plus disponible. Cependant, on est prêts à prendre des risques, puisque la situation le suggère" a-t-il déclaré en conférence de presse, ce vendredi.

Ivan Leko prendra-t-il le risque avec Nathan Ngoy et Zinho Vanheusden ?

Les risques, ils pourraient concerner Nathan Ngoy et Zinho Vanheusden. Les deux défenseurs centraux ont repris l'entraînement collectif depuis lundi et sont disponibles, mais pas encore à 100%.

"Nathan est un très bon joueur, mais il n'a fait que quelques entraînements avec nous et il doit encore comprendre comment on veut jouer. Je pense d'abord à la force de l'équipe, ensuite les qualités individuelles deviendront meilleures." À voir, donc, s'ils fouleront la pelouse du Parc Duden. Mais, au vu des absences de Noubi et Bokadi, c'est assez probable. "Bope est toujours blessé. J'ai eu des soucis en défense centrale, il aurait joué s'il avait été disponible" ajoute Leko.

Enfin, l'entraîneur du Standard devra probablement faire sans Wilfried Kanga, qui vient seulement de reprendre l'entraînement. "Il s'est entraîné en individuel pendant la semaine et a repris avec le groupe ce vendredi. C'est un très bon joueur, sur lequel on aimerait compter dimanche à l'Union. Mais, 48 heures avant le match, on ne sait pas encore le dire" a conclu le mentor des Rouches.