"Notre meilleure prestation dans un match à enjeu"

Anderlecht a défait le Club Bruges après un match palpitant. Une belle répétition avant les Playoffs pour les Mauves qui continuent leur série d'invincibilité.

Le Sporting d'Anderlecht s'est imposé sur le terrain du Club Bruges (1-2) dimanche dans le choc de la 27e journée de Jupiler Pro League. Un Topper qui a tenu toutes ses promesses au Jan Breydelstadion et qui maintient surtout Anderlecht dans la course au titre en mettant la pression sur l'Union Saint-Gilloise.

"On voulait vraiment montrer qu'on était un top club et qu'on avait grandi comme équipe, je pense que c'était notre meilleure prestation dans un match avec autant d'enjeux", a confié Jan Vertonghen après la rencontre au micro d'Eleven DAZN.

La seule vraie erreur d'Anderlecht est finalement venue d'une mésentente dans la défense qui a laissé Hans Vanaken remettre un ballon de la tête à Ferran Jutgla : "Ils mettent toujours beaucoup de joueurs dans le rectangle et c'est comme ça qu'ils arrivent à marquer, et ici c'est surtout Hans qui a fait une belle déviation".

"Mais après ça, on a dominé et on a vu des joueurs sortir un gros match. Mario (Stroeykens) et Yari (Verchaeren) ont pris leurs responsabilités mais je pourrais dire ça de tout le monde. Eux, en particulier pour le coup."

C'est finalement les changements de Brian Riemer qui auront été gagnants pour le Sporting avec les montées au jeu de Luis Vazquez et Nilson Angulo : "Vazquez fait toujours la différence dans les matchs. Et derrière Angulo marque aussi, c'était un grand match aujourd'hui".