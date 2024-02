🎥 Pas Messi, pas Ronaldo, pas Ronaldinho : Eden Hazard évoque le meilleur joueur de tous les temps, selon lui

Présent lors d'un match de charité, au Qatar, Eden Hazard s'est fait plaisir. Après la rencontre, le Brainois a dû répondre à une série de questions afin de définir le joueur qu'il porte le plus haut dans son cœur. Sa réponse est venue sans la moindre hésitation.

Présent lors d'un match de charité au Qatar, Eden Hazard s'est fait plaisir. Souriant sur le terrain comme en dehors, l'ancien Diable profite de sa retraite.

Après cette rencontre, l'ancien capitaine des Diables a été interviewé par Goal. Une interview, légère, lui demandant systématiquement de choisir entre deux joueurs. Celui qu'il a gardé lors de la question précédente, et un nouveau candidat.

Zinédine Zidane, le meilleur joueur de tous les temps, selon Eden Hazard

La réponse finale d'Eden ne souffre d'aucune surprise quand on connaît l'amour que le Brainois porte à son idole : Zinédine Zidane. Pas d'hésitation, l'ancien métronome du Real et des Bleus passe devant tout le monde, y compris Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Zizou, c'est la légende d'Eden Hazard.