Un danger majeur guette Eupen et Anderlecht avant les trois dernières journées, Jan Vertonghen l'a bien compris

Eupen et Anderlecht sont les deux clubs qui comptent le plus de joueurs sous la menace d'une suspension. Lors des trois dernières journées, la vigilance sera de mise. Si les cartes jaunes seront remises à 0 pour les Play-Offs, les suspensions reçues en phase classique seront bien appliquées.

Trois journées avant la fin de la phase classique, tout le monde fait ses petits calculs. Qui va se qualifier en Play-Offs 1, qui ira en play-downs,.. ? Les rencontres clés se jouent maintenant, et les entraîneurs devront être minutieux dans la préparation de leurs joueurs.

Plusieurs sont partagés, entre l'idée de prendre un maximum de points avant le sprint final, devoir sauver sa peau ou valider l'objectif du club, devoir prendre en compte la Coupe de Belgique et la Coupe d'Europe, ainsi que devoir gérer les blessures et les suspensions.

Les suspensions, d'ailleurs, venons-en. À l'image de Jan Vertonghen, averti à la 90e minute contre Bruges et très souriant à l'idée de l'évoquer, certains pourraient voir d'un bon œil l'idée de purger leur absence lors d'une rencontre plus abordable sur papier, et ainsi repartir de 0 pour le sprint final. Le capitaine d'Anderlecht manquera la réception d'Eupen, dimanche prochain.

© photonews

Anderlecht et... Eupen, qui se retrouvent dimanche, sont les plus menacés

Une bonne nouvelle pour Brian Riemer, qui ne cesse de compter les joueurs menacés par une suspension. Ils sont encore quatre, au Sporting : Mario Stroeykens, Louis Patris, Killian Sardella et Théo Leoni. Anderlecht est le club le plus menacé du championnat, à égalité avec... l'AS Eupen, tiens donc : Davidson, Paeshuyse, Keita et Möhwald.

Suivent une flopée de noyau à trois joueurs, comprenant le RWDM (Gueye, Abner, Camara), Westerlo, OHL, Courtrai, l'Union (Amoura, Lazare et Vanhoutte qui compte neuf cartes et est donc menacé d'une suspension de deux matchs) et Genk. Avec deux joueurs menacés, on retrouve Malines, La Gantoise et le Cercle. Le Club de Bruges ne compte qu'un joueur concerné (Odoi), tout comme le Standard (O'Neill).

Pour rappel, les joueurs seront blanchis après la 30 journée de championnat, et tous les compteurs seront remis à 0 pour les Play-Offs. Toutefois, un joueur recevant son cinquième carton jaune lors de la dernière journée manquera bien le prochain match de son équipe. Les deux prochains matchs si, comme Charles Vanhoutte, le joueur compte neuf cartes jaunes. Averti pour la dixième fois contre Eupen, c'est le sort réservé à Hannes Van der Bruggen, le premier cette saison.