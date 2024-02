Un Stade Joseph Marien plein à craquer pour Union - Club de Bruges !

Encore en lice sur trois tableaux, l'Union SG peut encore croire à la qualification pour la finale de la Coupe de Belgique.

Battue 2-1 au match aller, l'Union jouera dans un stade Joseph Marien complet. Ce lundi, le club annonçait déjà que les "derniers tickets" étaient disponibles.

Depuis, il n'est plus possible d'acheter de tickets sur le site du club - le match n'est d'ailleurs plus répertorié.

Hissez haut, les drapeaux. 🎶🥰



On to our cup semi-final against Club Brugge! Last tickets available on https://t.co/4M1q0YPwWQ. 🎟️ pic.twitter.com/hFQGQ6u6Ch