Coupe de Belgique : l'Union a rendez-vous avec son histoire, Bruges doit éviter la crise

Nouveau choc entre l'Union Saint-Gilloise et le Club Bruges lors du match retour des demi-finales de la Coupe de Belgique ce mercredi soir. Un match avec des enjeux de tous les côtés et surtout beaucoup de pression sur les épaules des deux équipes.

D'une part, l'Union peut atteindre sa première finale de Coupe en 110 ans et rêver d'un premier trophée. D'autre part, le Club Bruges plus proche que jamais de la crise avec un Ronny Deila sur un siège éjectable en cas d'élimination.

Côté Union, seule surprise dans le groupe : l'absence de Loïc Lapoussin, forfait à cause d'une blessure. On notera également le retour de Lazare Amani de retour après avoir manqué le match face au Standard.

Le groupe de l'USG : Heinz Lindner, Joachim Imbrechts, Anthony Moris, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Guillaume François, Ross Sykes, Koki Machida, Mathias Rasmussen, Lazare Amani, Casper Terho, Henok Teklab, Alessio Castro-Montes, Cameron Puertas, Charles Vanhoutte, Noah Sadiki, Elton Kabangu, Dennis Eckert Ayensa, Gustaf Nilsson , Mohammed Amoura.

Du côté du Club Bruges, pas de surprise : on arrive armé jusqu'aux dents. Tous les éléments essentiels de la composition brugeoise sont dans le groupe repris par Ronny Deila, y compris Igor Thiago qui revient de suspension et qui n'avait pas pu jouer face à Anderlecht dimanche.

Le groupe du Club Bruges : Simon Mignolet, Josef Bursik, Nordin Jackers, Denis Odoi, Bjorn Meijer, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Jorne Spileers, Hugo Vetlesen, Raphael Onyedika, Hans Vanaken, Casper Nielsen, Éder Balanta, Andreas Skov Olsen, Michał Skóraś, Antonio Nusa, Chemsdine Talbi, Ferran Jutglà, Victor Barberá, Igor Thiago.

Our squad selection for the 2nd leg of the Cup semi-final against Bruges. 🏆#USGCLU pic.twitter.com/qX6j86d3LK