L'Union Saint-Gilloise proche de s'offrir une grande première en plus d'un siècle !

L'Union a rendez-vous avec une partie de son histoire ce mercredi soir. En éliminant le Club Bruges, les Bruxellois décrocheront leur ticket pour la finale de la Coupe.

Union Saint-Gilloise - Club Bruges : le véritable choc de ce dernier carré de la Coupe de Belgique ! Le deuxième acte prendre place ce soir au stade Joseph Marien avec une tension plus que palpable.

L'Union fera-t-elle un pas de plus vers un titre et privera-t-elle Bruges du "seul trophée qu'il peut remporter cette saison"? Réponse ce soir au bout des 90 minutes (voire plus si prolongation).

L'Union en finale pour la première fois en 110 ans ?

En tout cas, en décrochant son ticket pour la finale de la compétition, l'Union Saint-Gilloise pourrait s'offrir une grande première en plus d'un siècle. En effet, les Bruxellois n'ont plus accédé à ce stade de la Coupe de Belgique depuis... 1914 !

Hasard de l'histoire : cette année-là, l'USG a même décroché la Coupe en battant... le Club Bruges en finale (4-1). De quoi empocher la deuxième Coupe de Belgique de leur histoire après un premier sacre l'année précédente.

L'Union sera-t-elle en mesure de réaliser ce qu'a fait l'Antwerp la saison dernière avec le doublé Coupe - championnat ? Pour l'instant, les hommes d'Alexander Blessin ont le vent en poupe. Reste à voir ce que leur réservent les troupes de Ronny Deila.