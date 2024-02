Panique dans l'arbitrage belge : le Département des arbitres cherche la "taupe" !

Il y a beaucoup de tension ces dernières semaines autour de l'arbitrage en Belgique. L'Union Belge est à la recherche de la "taupe" qui a divulgué plus tôt cette année les rapports d'arbitres.

En début d'année, les rapports des arbitres ont en effet été fuité dans les pages du Nieuwsblad. Les supporters avaient donc pu constater quels arbitres avaient de bonnes ou mauvaises notes, quelles équipes recevaient le plus de décisions (dé)favorables. Mais l'Union Belge n'est pas ravie.

Selon Het Laatste Nieuws, Piet Vandendriessche, PDG de la RBFA, a ouvert la chasse à la "taupe". Celle-ci pourrait donc se trouver parmi les arbitres ou leu staff. Le quotidien indique que Vandendriessche a donné pour mission à une entreprise externe de vérifier les ordinateurs de travail et privés ainsi que les téléphones portables de tout le monde.

Tous les arbitres et membres du département des arbitres ont été invités à signer un contrat indiquant l'objectif de l'enquête et la période concernée. Leurs ordinateurs et téléphones portables doivent être brièvement remis pour les besoins de l'enquête. Selon HLN, tout le monde a accepté de coopérer. Wait and see !